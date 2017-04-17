除八田斷頭案 李承龍還曾摑掌丟保溫杯扔汽油彈

2017-04-17 20:55

〔即時新聞／綜合報導〕八田與一銅像斷頭案，今天台北市前議員李承龍在臉書「自首」，表明就是自己破壞八田與一銅像。李承龍擔任台北市議員期間，曾摑掌時任台北印尼經濟貿易代表處的副處長，並毆打當時擔任北市政府交通局局長的賀陳旦。也曾做出「扔汽油彈是言論自由的表現」的宣稱。

根據《ETtoday》報導，1998年印尼發生排華事件，李承龍率眾至台北印尼經濟貿易代表處扔擲雞蛋，並潑灑尿液以示抗議。當時代表處副處長表示「印尼的排華運動，是國家的政策。」李承龍打副處長巴掌，抗議群眾與警發爆發肢體衝突，李承龍拿起椅子扔向代表處的玻璃窗口，所幸防彈玻璃並未破裂。

而1997年擔任台北市議員時，曾發生過推打時任臺北市政府都市發展局局長張景森，1998年又因不滿質詢時賀陳旦的回答，而毆打賀陳旦，當時會議主席秦茂松宣布散會，李承龍便持包溫杯丟擲秦茂松，後與前來勸架的議員陳永德扭打。市議會處分李承龍禁止出席議會3個月，台北地檢署以《傷害罪》與《妨害公務》起訴，後判處拘役50天，得易科罰金，而李承龍選擇入監服刑。卸下議員職務後，積極參與愛國同心會與統一促進黨的活動。而在2016年向桃園市龜山區台灣民政府中央會館大門扔擲汽油彈與潑灑汽油縱火，並宣稱扔汽油彈是言論自由的表現，後遭警方逮捕後，被依公共危險、毀損罪嫌移送法辦。現在又因斬首台灣水利之父八田與一銅像，引發國內外媒體報導。