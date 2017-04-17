相約殉情他獨活 雙方家屬法院爆衝突

2017-04-17 19:30

［記者黃捷／台北報導］杜姓電競教練前年與交往5個月的王姓女友相約燒炭殉情，他卻僥倖獨活，遭士林地檢署依加工自殺罪起訴，士林地方法院今首開庭，杜男父母陪同他開庭，庭前卻對王女家屬說：「他（指杜男）沒有殺人，這是小孩子自己的事情。」庭後又說：「這1年多來我們也不好過」引發對方不滿，雙方數度發生衝突。

士院今天開庭時，杜男雖承認檢察官起訴事實，但辯稱2人是謀為同死，辯護律師也表示，杜男是勸阻女友輕生不成，才會決定陪著一起死，應適用刑法275條第三項謀為同死，免除其刑。

王女姑姑旁聽時數度激動落淚，庭後走出法庭，更壓抑不住情緒，衝向杜男搧下一記耳光，王女父母也上前痛罵杜男父母：「女兒都死了，你們態度還這麼差？」雙方差點發生拉扯，所幸法警即時架開，沒人受傷。

王女家屬氣憤表示，我們不是不願意原諒，但是杜男從沒來上過一柱香，也不曾有過一句道歉，感覺根本毫無悔意。

起訴指出，杜男2015年8月與認識僅5個月王女相約殉情，2人共同至藥局買安眠藥，再至大賣場買木炭，回到租屋處燒炭輕生，杜男幾個小時後獨自醒來，王女當時卻已沒有呼吸，杜男事後向警消說：「我們要保留最美好的這一刻！」

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