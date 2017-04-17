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八田與一銅像斷頭 涉嫌男女都已到案

八田銅像斷頭現場封鎖，水利會派人24小時守護。（記者楊金城攝）

2017-04-17  17:59

〔記者楊金城／台南報導〕烏山頭八田與一銅像斷頭案，不但涉嫌的前北市議員李承龍到案，另一涉案的女子邱晉芛下午也被台南檢警帶回偵辦。

李男、邱女涉嫌在4月14日入住烏山頭湖境會館，15日清晨3、4點動手，以電鋸鋸下八田銅像頭部後在把玩自拍時，在清晨約4點50分被晨起運動的嘉南農田水利會會務委員看見1對男女在玩銅像頭，2人隨即在15日早上退房離開烏山頭。

李男在臉書自爆涉及八田銅像斷頭，今天下午台南檢警上台北將人帶回南檢複訊，邱女一同被帶回台南。

水利會在烏山頭遍尋不找八田銅像頭部，警方也到曾文水庫公廁尋找，但都未找到銅像頭部。

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  • 李男臉書自爆涉案，並po上15日行車照片，疑似就是烏山頭水庫旁邊的南117線八田路（如圖）。（記者楊金城攝）

    李男臉書自爆涉案，並po上15日行車照片，疑似就是烏山頭水庫旁邊的南117線八田路（如圖）。（記者楊金城攝）

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