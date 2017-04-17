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資深警待命期間猝逝 同事慟：今天凌晨還看到他...

2017-04-17  19:24

〔記者曾健銘／新北報導〕新北市新莊警分局下福派出所48歲警員簡朝熙，疑似狹心症復發昏迷，今日下午3時許被同事發現倒在寢室床上，已無生命跡象，送醫搶救後仍不治，據了解，簡員有狹心症、高血壓病史，平時一起上班的同事雖有聽說他近期身體不適還有就醫，但突然驟逝讓所有同仁都非常震驚：「今天凌晨還看到他的！」

新莊分局表示，簡員是警員班145期，78年11月警畢分發至保一總隊服務，隨後到板橋分局，92年2月調任新莊分局，直到104年3月到下福所服務迄今，從警已27年6個月。

同仁透露，簡員平常勤務落實、個性樂觀、認真負責，因較資深，只要所長休假，就會代理所長一職，據悉，簡員原本今日排定到醫院檢查，16日凌晨12時許勤務結束後理應可離開，但簡員因代理所長職務，仍在寢室內待命休息，非常盡責，孰料卻疑因疾病復發猝逝，讓同事、長官都感到難過與不捨。

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  • 新莊分局下福派出所外觀。（記者曾健銘攝）

    新莊分局下福派出所外觀。（記者曾健銘攝）

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