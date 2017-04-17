在家架設兵工廠 男被捕竟稱改來自己欣賞

2017-04-17 19:25

〔記者吳昇儒／基隆報導〕基隆一名林姓男子添購大批改槍工具回家，再透過網路購買操作槍回家改造。警方接獲線報，15日晚間前往林家埋伏，果然起出改造工具及槍枝半成品，還搜到毒品，訊後依違反槍砲彈藥刀械管制及毒品危害防制條例，將林男移送基隆地檢署法辦。

基隆市警二分局幹員，趁林男帶著小自己21歲的黃姓女友返家時，出示身分並在其住處起出2把改造手槍半成品、改造子彈成品5顆、大量改造子彈半成品、改造槍械工具一批及二級毒品安非他命、吸食器等，只差撞針及基座，就可以組成改造手槍。

42歲林男向警方宣稱，自己從小就喜歡槍枝，所以才會網路上買槍改造，沒有轉售的意圖，但警方認為這是林男的辯解之詞，訊後將他移送法辦。

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