撞101、闖小英維安範圍 這些人都曾因空拍機送辦或罰鍰...

使用空拍機撞上101的中國遊客。（資料照，攝影組）

2017-04-17 19:30

〔記者鄭景議／台北報導〕近年來發生多起空拍機維安事件，包括闖入松山機場、撞101、甚至闖入蔡英文的維安範圍，這些人有些遭到民航局處以罰鍰，有些人甚至還因為涉嫌違反公共危險罪被移送法辦。

2015年6月松山機場發生首起空拍機入侵機場的案件，經航警局調查，找到一名販賣滑板的廠商是肇事者，民航局也依法對他開出第一張未經核准，在公告範圍內施放有礙飛航安全物體的裁處書；今年2月也發生一起民眾操作空拍機入侵松山機場航道的事件，造成757名乘客受到影響，5民航機、1軍機延遲降落。

2015年7月則發生一起中國遊客想用空拍機拍101風景，卻失去訊號撞到一○一大樓玻璃帷幕墜落地面，遭到民航局罰鍰；同年10月，又有一名台中遊客在101附近玩空拍機，同樣衝撞101後墜毀，同樣遭到民航局罰鍰。

2016年8月，蔡英文前往屏東視察漢光演習時，也有空拍機違法起飛，因而遭到民航局函送；今年2月蔡英文與林全前往雲林主持台灣燈會，一名美籍男子操作空拍機誤闖總統維安範圍，還因操作不當墜落，被依公共危險罪移送法辦。

目前台灣空拍機機體構造安全並沒有主管機關，飛航路線管理則分散各法，例如在機場禁、限飛區依《民航法》處罰，涉及鐵路安全則以《鐵路法》，軍事基地涉及國防機密以《要塞堡壘地帶法》處理等。