機車騎士閃車犁田 消防員衝出急救援

2017-04-17 19:20

〔記者余衡／新北報導〕新北市樹林區環漢路，前天上午近11點時發生機車騎士滑倒意外，42歲林姓男子騎機車行經該處時，為了要閃避對向貨車，一時重心不穩滑倒在地，由於該處距離樹林消防分隊不遠，隊員聽見撞擊聲後立刻衝出救援。

救護人員到場後，發現林男左腿輕微骨折、全身手腳多處猜擦傷，經送醫後並沒有生命危險，呼籲民眾環漢路路幅不大，開車騎車上路應遵守限速並互相禮讓，以免發生危險。