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疑疾病猝死 資深警陳屍派出所寢室

2017-04-17  18:02

〔記者曾健銘／新北報導〕悲劇！任職新莊警分局下福派出所的48歲簡姓警員，今日下午3時許被同事發現倒臥在寢室，已無呼吸心跳，雖緊急將他送往林口長庚醫院搶救，直到下午4時許仍宣告不治。

新莊分局表示，簡員近來疑似出現胸悶、胸痛等症狀，12日前曾到醫院看診，原本今日請假排定到大醫院做心臟檢查，簡員值勤到凌晨12點，下勤務後約1時許回派出所寢室休息，孰料一直到下午，其他同事發現他的機車停在派出所還未離去，直覺有異，進入寢室後發現簡員已叫不醒。

鑑識人員初步勘驗，現場無入侵及打鬥痕跡，排除外力介入與輕生，據悉，簡員有狹心症、高血壓病史，詳細死因仍待檢警相驗後釐清。

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  • 新莊分局下福派出所外觀。（記者曾健銘攝）

    新莊分局下福派出所外觀。（記者曾健銘攝）

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相關關鍵字： 員警暴斃 派出所 猝死 資深警員 陳屍
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