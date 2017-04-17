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年改「夜宿圍城」明上場 北市2千警力警戒

總統官邸在329年金改革抗議活動時，周邊都被拒馬層層包圍。（資料照，記者王冠仁攝）

2017-04-17  18:01

〔記者王冠仁／台北報導〕立法院將在本月19日審查「公務人員退休撫卹法草案」，監督年金改革行動聯盟等團體為抗議，發出動員令，號召群眾在18、19日前往包圍立法院，更決議發起《夜宿圍城》活動。

對此，台北市警局將派出2千警力，部屬在總統府、總統官邸、立法院（含中興大樓）、行政院、監察院、教育部、內政部、中央聯合辦公大樓、民進黨中央黨部等機關處所，防範抗議群眾有脫序行為。

此外，總統官邸周邊，也將從今天晚上8點到19日晚上12點，在台北市中正區北起愛國西路（含），南至南海路（含），東沿羅斯福路（不含），西迄重慶南路（含）及重慶南路二段6巷及8巷等相關區域內巷道彈性實施人、車管制，並視抗議活動提前或延後結束交通管制。

警方說，交通管制期間，管制區域公車彈性改道行駛，民眾可以到鄰近站位候車或上台北市公共運輸處網站查詢。汽、機車駕駛人則須遵守沿線員警指揮疏導，以免增加管制區域周邊道路車流。

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  • 總統官邸周邊將於今天晚上8點開始交通管制。（記者王冠仁翻攝）

    總統官邸周邊將於今天晚上8點開始交通管制。（記者王冠仁翻攝）

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