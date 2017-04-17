3個月內燒2次 屋主疑鄰丟菸蒂肇禍
2017-04-17 19:17
〔記者余衡／新北報導〕新北市樹林區中山路一段1間住宅4樓陽台，下午3點多突然傳出陣陣燒焦味，警、消人員獲報到場迅速撲滅火勢，過程被民眾拍下PO上臉書「我是樹林人」。
屋主說，住宅廚房鮮少使用，已經快要1年都沒開過瓦斯，但最近3個月內卻發生2次火災，懷疑是樓上住戶亂丟菸蒂導致，消防人員表示起火原因尚未釐清，但呼籲抽菸者別亂丟菸蒂，以免危害他人生命財產安全。
看更多！請加入自由時報粉絲團
社會‧本日最多瀏覽
網友回應
熱門新聞
- 淫亂高官偷123人妻 6私生子只1人是他的種
- 小黑蚊全台蔓延 學者：防治「沒救」
- 南方反思》天龍、地鼠 ＆ 魯蛇
- 青春影展入圍揭曉 45部短片免費線上放映
- 醫病》李安疑患睡眠中止症 醫師建議做微創手術
- 自由共和國》黃斐新／美國多元在「關鍵華語」
- 醫病》B肝帶原未追蹤 補教名師爆瘦才發現腫瘤
- 煉鋼大賽世界冠軍 李佳峻談打敗鋼鐵大國選手奪冠過程…
- 自由廣場》生一胎領兩次 生育給付有漏洞
- 中職》被垃圾話影響？陳俊秀保送後大動作甩棒（影音）
- 林憶蓮《歌手》奪冠 中國網軍輸不起扯黑幕
- 李國毅最愛看女性這2片 不夠水不愛
- 自由廣場》（澄社評論）改善空汙一定要廢煤
- 母產雙胞胎後離世 禮儀師寫心酸文催淚
- 國光停建 石化高值化轉捩點
- 八田與一雕像遭斷頭 日網友：希望嫌犯不是台灣人
- 艾爾段：土耳其可能舉行恢復死刑公投
- 《TAIPEI TIMES 焦點》 Hau offers to reward tipsters on poll bribes
- 勞動部統計 4月上旬245人放無薪假
- 《TAIPEI TIMES 焦點》 No ceremony for Japan office in Taipei renaming
- 德國豪門品牌 當家中型旅行車-1
- 台版工具人桌遊超夯 香港觀音兵也熱銷
- 《聲之形》打敗柯南 3周賣破6千萬
- 〈台股青紅燈〉誰在「鳥」擊李世光？
- 吃魚翅挨批 李應元加碼承諾「不吃燕窩、鮑魚」
- 楊謹華星國頒獎 安心亞入戲探美食
- 木棉花落幕 白河新蓮綻放
- 十八嬈的蜘蛛精也入戲 城市戀歌搬演新化在地事
- 砸50萬改善睡眠 毒舌女星天天仍做惡夢
- 來台求政治庇護 張向忠：中國14億人，有10億嚮往台灣
- 德國豪門品牌 當家中型旅行車-2
- MLB》152公里火球直擊手腕無礙 柯瑞亞明有望歸隊（影音）
- 中石化利多不斷 大盤跌、強漲3％
- 太平島若遭威脅 擬前運刺針飛彈
- NBA》狠！亞當斯為幫魏少開路撂倒火箭後衛（影音）
- 〈愛情黨羽〉先生 你的思念破表了
- 澎湖虎井避邊緣化 推婚紗跳島美食遊
- TFGIRLS是你？ 易烊千璽扮女裝萌翻
- 北韓試射失敗 英前外相：可能被美國網攻故障
- 五月天助攻春嬌志明 彭浩翔自爆身分
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：3個月內燒2次 屋主疑鄰丟菸蒂肇禍
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分