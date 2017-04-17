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3個月內燒2次 屋主疑鄰丟菸蒂肇禍

2017-04-17  19:17

〔記者余衡／新北報導〕新北市樹林區中山路一段1間住宅4樓陽台，下午3點多突然傳出陣陣燒焦味，警、消人員獲報到場迅速撲滅火勢，過程被民眾拍下PO上臉書「我是樹林人」。

屋主說，住宅廚房鮮少使用，已經快要1年都沒開過瓦斯，但最近3個月內卻發生2次火災，懷疑是樓上住戶亂丟菸蒂導致，消防人員表示起火原因尚未釐清，但呼籲抽菸者別亂丟菸蒂，以免危害他人生命財產安全。

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  • 煙蒂險讓陽台雜物陷入火海（記者余衡翻攝）

    煙蒂險讓陽台雜物陷入火海（記者余衡翻攝）

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