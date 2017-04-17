離婚半月載小三出外 吳男出車禍死、女昏迷

2017-04-17 17:04

［記者簡惠茹／宜蘭報導］宜蘭縣員山鄉今天發生大貨車與機車相撞，機車騎士吳男載著小三趙女撞成1死1傷，貨車上還夾著頭髮，現場甚至有牙齒掉落，可見撞擊力道之大。前妻張女表示，兩人才離婚半個月，早上還接到張男電話要付生活費。

機車騎士28歲吳男載著21歲趙女，今天上午10點21分，行經員山鄉尚深路168巷7號前，在十字路口撞上橫向執行的大貨車左側方，現場甚至看到牙齒掉落，可見撞擊力道之大，吳男到院前死亡，趙女頭頸部有明顯傷勢，沒有生命徵象，仍在陽大醫院搶救中。

附近民眾正在耕田，突然聽到非常大的爆炸聲，他嚇了一跳，看到現場女生帶著安全帽躺在地上，男生則趴在一攤血跡中，拖鞋掉落、機車支離破碎，已經不見機車車頭原狀，機車後座物品散落一地，貨車左側方還疑似夾著頭髮，43歲林姓貨車司機自己也驚魂未定，他表示，他正開著空車要到員山，當時閃避不及，沒想到發生這樣的事情。

警方表示，貨車司機酒測值為0，貨車當時由南往北直行尚深路，機車由尚深路168巷由西向東直行，由於該路口是沒有號誌的交叉路口，機車屬於支道車未讓幹道車先行、大貨車行駛幹道上則未注意車前狀況而導致車禍發生，詳細肇事原因尚在調查中。

吳男前妻張女聽聞吳男發生車禍，懷著7個月身孕的她帶著四歲的女兒，從台北趕到宜蘭了解情況，她說，因為吳男劈腿趙女，半個月前兩人才剛離婚，四歲的女兒由她獨立撫養照顧，由於贍養費都沒拿到，原本今天早上還接到吳男電話表示要付生活費，中午卻接到他出車禍的消息。