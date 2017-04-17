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檢察官定位論戰 邱太三發文力挺司法官屬性

2017-04-17  19:16

〔記者謝君臨／台北報導〕司改國是會議針對「檢察官定位」究竟應屬司法官，抑或行政官進行討論，法務部長邱太三今早也在檢察官論壇發文，表示「檢察官是國家法律的守護者，是堅守客觀中立的司法官」、「身為法務部長，將會堅定捍衛檢察官的司法官屬性」，有不少基層檢察官按讚，也有人回「部長加油！」

今天上午9時許，邱太三在檢察官論壇發文，指他每日都會上檢察官論壇，或者請同仁列印論壇文章給他看，最近他看到許多人對於人事改革方案提出建議，其中也有檢審委員候選人提出人事改革方案的建議，「這是非常可喜的現象」。

邱太三表示，司改國是會議期程已過一半，下次將討論檢察官定位及檢察組織改革等議題，強調：「我身為法務部長，將會堅定捍衛檢察官的司法官屬性。」另外，關於檢察人事改革部分，邱也說將會採取積極改革的態度，活化人事制度，以強化檢察體系積極主動的精神。

邱太三指出，檢察官是國家法律的守護者，是堅守客觀中立的司法官，需要好的制度確保檢察官依循法律行事。他願與各位共同攜手改革，建構更優良的檢察機關人事制度，讓優秀有志人才都以擔任檢察官為榮。有不少基層檢察官按讚表示認同，也有人發文盼部長要「說得出做得到」。

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  • 法務部長邱太三今在檢察官論壇發文，表示「檢察官是國家法律的守護者，是堅守客觀中立的司法官」、「身為法務部長，將會堅定捍衛檢察官的司法官屬性」。（資料照，記者黃耀徵攝）

    法務部長邱太三今在檢察官論壇發文，表示「檢察官是國家法律的守護者，是堅守客觀中立的司法官」、「身為法務部長，將會堅定捍衛檢察官的司法官屬性」。（資料照，記者黃耀徵攝）

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