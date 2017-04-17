孝子凌晨載病母就醫 大甲分局警車協助開道

員警協助開道將陳男送到童綜合醫院門口。（記者歐素美翻攝）

2017-04-17 17:36

〔記者歐素美／台中報導〕今天凌晨3點多，陳姓男子因患有癌症的母親突然腹痛哀嚎，急著開車載母親到醫院急診，又擔心半夜開快車危險，趕緊跑進大甲派出所求助，員警汪俊豪問明原因，立即以警車開道，協助陳男將媽媽送醫，節省陳母疼痛的時間，暖心舉動，讓陳男十分感激。

家住大甲區的陳姓男子，因媽媽罹患癌症，今天凌晨3點多，陳母突然腹部腫脹疼痛、不停哀嚎，陳男不忍，立即開車載送媽媽準備前往梧棲童綜合醫院急診，但又怕深夜車速太快，反而危險。

陳男因此跑進大甲派出所求助，員警汪俊豪問明原因，當機立斷，出動警車開道，並鳴笛示警，陳男駕車尾隨，20公里多的路程，平常約需半小時才能抵達，經警車開道，13分鐘就到達童綜合醫院。汪姓員警並協助將陳母送進急診室，讓家屬十分感謝，直說幸好有警方幫忙開道，爭取搶救的黃金時間，不然媽媽可能會有生命危險。

汪員表示，6歲的兒子上個月才因高燒不退送童綜合醫院急診室，因此很能體會家屬心急如焚的心情，只是基於同理心，協助家屬，盼陳母能早日康復出院。

童綜合醫院表示，陳母因肝癌引發腹痛，經止痛後，已於上午出院返家休息。