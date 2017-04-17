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遭母親毆打命危 2歲童宣告不治 健康保健室 智能生活體驗 光陽年度環島 累積繞台七圈
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遭母親毆打命危 2歲童宣告不治

2017-04-17  16:31

〔記者洪定宏／高雄報導〕遭母親用衣架打傷虐待的2歲童，昨天雖送醫急救恢復心跳，院方在加護病房繼續搶救，但最後仍救不回小生命，於今天下午3點49分宣告不治，死因是腦部蜘蛛膜下腔出血。

社會局表示，男童母親未婚生子，他5個月大時，母親因夜間需要工作，曾委託寄養家庭照顧，今年1月將孩子接回家，不料發生憾事。

昨晚約6點，消防局接獲急病救護案件，趕抵現場時，男童已休克，無呼吸、心跳，救護人員雖予以急救，但到醫院仍是休克狀態，搶救後恢復心跳，並送進加護病房救治，昏迷指數僅剩3，今天下午宣告不治。

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  • 被母親毆打成傷的男童宣告不治。圖為母親跟著救護車到醫院。（記者洪定宏翻攝）

    被母親毆打成傷的男童宣告不治。圖為母親跟著救護車到醫院。（記者洪定宏翻攝）

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