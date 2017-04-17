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擦撞路邊車肇逃 回頭撿手機露餡

2017-04-17  17:26

〔記者何宗翰／台中報導〕法網恢恢！23歲林姓男子日前騎機車行經台中市惠中路二段，擦撞到路邊停車格內的小客車，當場肇事逃逸，因現場沒有留下可追查跡證，案情一度陷入膠著，所幸附近住家提供監視器，發現林男肇事時疑似手機掉落現場，被拍下步行回來撿的畫面，才得以將林男依法告發。

受害者56歲葉姓車主向警方報案，停在南屯區惠中路二段停車格內的小客車，左後方遭不明車輛碰撞後逃逸，警方獲報後追查，監視器拍下騎機車男子肇事後跑離現場時，疑似手機掉了，過了約2分鐘才步行折回現場撿拾手機；另發現約150公尺外人行道上停有一輛機車，車頭破損已無法使用，且車身擦痕與被撞小客車部位吻合。

警方通知車主到案時，林男起初還矢口否認，但監視器畫面比對林男到案穿著，與畫面中身穿條紋上衣、深色長褲及黑白球鞋的肇事者幾乎一模一樣，他才坦承因騎車不專心，不慎碰撞停在路邊的車輛。

警方調查後即依違反道交條例第62條第1項後段規定予以告發，林男得知將面臨1000元以上3000元以下罰鍰，並吊扣其駕駛執照1至3個月處分，大喊下次不敢了！

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  • 林男肇逃後回來撿手機，被監視器拍個正著。（記者何宗翰翻攝）

    林男肇逃後回來撿手機，被監視器拍個正著。（記者何宗翰翻攝）

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