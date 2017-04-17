推動有感司改 司法院罕見設與社會對話推動小組
2017-04-17 17:34
〔記者楊國文／台北報導〕下猛藥？為推動有感司法，施政讓民眾可感受到，司法院日前成立「加強司法和社會對話推動小組」，層級拉高到由秘書長呂太郎擔任召集人負責此事，呂太郎表示，近期將邀集各法院院長和發言人，研商如何建立發言人團隊等議題，期能迅速妥適說明法院判決，回應媒體報導，維護司法公信力。
此推動小組成員，除秘書長呂太郎擔任召集人，副秘書長林勤純擔任副召集人，少年及家事廳廳長黃梅月擔任執行秘書，日前已邀集高等法院院長石木欽、法官學院院長周占春、法官協會理書長許仕楓、女法官協會理事長許紋華，和司法院各廳處主管開會，研擬出近期完成的八項工作項目，包括：一、增設司法與社會對話的網路平台；二、成立網路訊息因應小組；三、研議開設非官方臉書粉絲團；四、運用社群網路新傳媒；五、融入影視傳播；六、分眾法治教育；七、民眾參與式政策形成；八、各法院協力辦理與民有約等工作。
中長期工作方面，初步擬定全民法律分級檢定、法庭外的課堂、法界耆老口述歷史的影像紀錄等。
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