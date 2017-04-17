| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
李承龍坦承策劃斬首八田銅像多年 現進南檢複訊 健康保健室 智能生活體驗 光陽年度環島 累積繞台七圈
 首頁 > 社會

網友痛罵把圖書館當安親班 家長要向64人提告

2017-04-17  17:24

〔記者許展溢／苗栗報導〕一名母親在臉書社群《我是頭份人》發文，小孩放學都會到圖書館，當天臨時有事無法去接，打電話到館內要求館員找兒子聽電話遭拒，不滿認為館員態度「差、差、差」。不久該文被轉至知名臉書社群《爆料公社》，大部分網友抨擊，母親太誇張，認為圖書館不是安親班。小孩父親今天出面表示，第一時間已道歉，不理性網友仍持續攻擊，決定要對64名網友提告。

這名母親在社群發文後，馬上引起熱議，許多人更是轉分享，不斷留言討論，大部分網友都認為，家長太誇張，圖書館又不是安親班，更諷刺的說，原來圖書館還有這功能，斥責該母親秀下限，實在太鬧事了，根本是把圖書館好意當方便。

小孩父親古先生說，妻子第一時間發文，就認為不對，馬上請妻子刪文，也罵了她，也在《我是頭份人》發文道歉，但沒想到一發不可收拾，發文被轉到其它社群，許多網友開始以不理性、難聽發言攻擊妻子，認為不應該助長此風氣，決定向頭份派出所提出告訴。

古先生強調，家人不對的地方都有檢討、反省，網友也可以批評，但不應該以辱罵方式攻擊，並說已對64名網友依公然侮辱罪提告，將求償金額，只要網友誠心道歉，求償金額將全部捐出做公益。另外今天也買了禮品，到圖書館表達歉意。

頭份市圖書館指出，家長願意讓小孩下課後到圖書館，是對館內信任，但當天只有2名館員，1人顧櫃台，另1人在2樓整架，加上又是下課時間，小孩特別多，當下真的人力有限，無法做到周全，事後也感受到對方歉意。

頭份市公所也表示，可以理解父母心急要找小孩心情，但因當時實在人力有限，否則能幫的忙都會幫，強調館員只要在能力範圍內，都會協助民眾需求。

廣告
  • 古先生表示，今天已買禮盒向圖書館員致歉。（圖由古先生提供）

    古先生表示，今天已買禮盒向圖書館員致歉。（圖由古先生提供）

  • 該名母親發文被轉分享。（圖擷取自爆料公社）

    該名母親發文被轉分享。（圖擷取自爆料公社）

  • 該名母親在臉書發文引起熱議。（圖擷取自爆料公社）

    該名母親在臉書發文引起熱議。（圖擷取自爆料公社）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 公然侮辱罪 圖書館 安親班
相關新聞
Top
社會‧本日最多瀏覽
» 更多社會新聞
社會‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
韓式✧泡菜牛肉炒飯
廣式✧XO干貝醬
電鍋菜✧蒜蓉茄子
好吃苦瓜怎麼挑？
轉寄

標題：網友痛罵把圖書館當安親班 家長要向64人提告


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年4月17日‧星期一‧丁酉年三月廿一日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.