網友痛罵把圖書館當安親班 家長要向64人提告

2017-04-17 17:24

〔記者許展溢／苗栗報導〕一名母親在臉書社群《我是頭份人》發文，小孩放學都會到圖書館，當天臨時有事無法去接，打電話到館內要求館員找兒子聽電話遭拒，不滿認為館員態度「差、差、差」。不久該文被轉至知名臉書社群《爆料公社》，大部分網友抨擊，母親太誇張，認為圖書館不是安親班。小孩父親今天出面表示，第一時間已道歉，不理性網友仍持續攻擊，決定要對64名網友提告。

這名母親在社群發文後，馬上引起熱議，許多人更是轉分享，不斷留言討論，大部分網友都認為，家長太誇張，圖書館又不是安親班，更諷刺的說，原來圖書館還有這功能，斥責該母親秀下限，實在太鬧事了，根本是把圖書館好意當方便。

小孩父親古先生說，妻子第一時間發文，就認為不對，馬上請妻子刪文，也罵了她，也在《我是頭份人》發文道歉，但沒想到一發不可收拾，發文被轉到其它社群，許多網友開始以不理性、難聽發言攻擊妻子，認為不應該助長此風氣，決定向頭份派出所提出告訴。

古先生強調，家人不對的地方都有檢討、反省，網友也可以批評，但不應該以辱罵方式攻擊，並說已對64名網友依公然侮辱罪提告，將求償金額，只要網友誠心道歉，求償金額將全部捐出做公益。另外今天也買了禮品，到圖書館表達歉意。

頭份市圖書館指出，家長願意讓小孩下課後到圖書館，是對館內信任，但當天只有2名館員，1人顧櫃台，另1人在2樓整架，加上又是下課時間，小孩特別多，當下真的人力有限，無法做到周全，事後也感受到對方歉意。

頭份市公所也表示，可以理解父母心急要找小孩心情，但因當時實在人力有限，否則能幫的忙都會幫，強調館員只要在能力範圍內，都會協助民眾需求。