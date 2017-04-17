離譜！貨物堆太高 曳引車卡天橋

曳引車載送的木箱過高，只好停在路肩等候卸貨。（圖由謝志忠提供）

2017-04-17 16:53

〔記者歐素美／台中報導〕一輛載滿木箱的曳引車今天下午3點左右，行經國道一號北上172公里處，因貨物堆疊太高，卡到上方陸橋過不去，只好停在路肩請來其他貨車協助載運貨物，造成高速公路大塞車，台中市議員謝志忠因塞車，行程延誤，大罵「太離譜」；國道警察隊泰安分隊表示，該處限高4米，蘇姓駕駛因貨物堆疊5米超高，將依道路交通管理處罰條例開罰3千至9千元。

蘇姓男子駕駛曳引車，上面載運木箱，行經國道一號北上172公里處，發現上方的天橋高度不足，趕緊停在路肩，打電話請其他貨車協助分載木箱，結果，卻造成國道大塞車。

台中市議員謝志忠下午3點左右從市議會返回豐原跑行程，不料，從中港交流道一上國道一號就塞車，塞了約半小時，讓他氣得在臉書大罵「貨裝這麼高，造成大塞車，誰負責？」他表示，駕駛是第一次上高速公路嗎？不知高速公路有限高？

國道警察隊泰安分隊長陳繼昌表示，國道一號高速公路北上172公里處上方有天橋，限高4米，但蘇姓駕駛載運的貨物高達5米，因過不去，才停在路肩卸貨，雖未造成事故，但超高影響交通，將依道路交通管理處罰條例處以3000元至9000元罰款，目前障礙已排除，恢復交通。