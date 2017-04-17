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中鼎工程員工涉背信 檢調搜索並約談8人

2017-04-17  16:25

〔記者王定傳／新北報導〕中鼎工程股份有限公司承包台電林口電廠內工程，現場施工的林姓主任，涉嫌與包下鷹架工程的謝姓男子合作，以少報多，浮報施工經費向中鼎公司請款，影響施工品質，並造成中鼎公司損失，涉犯偽造文書及背信罪嫌；新北地檢署今指揮刑事局等搜索涉案人住處、辦公室共15處，約談林男等8人。

檢方接獲線報指稱，中鼎公司承包台電林口電廠內的工程後，將鷹架工程轉包給謝姓男子，但中鼎公司現場施工的林姓主任，涉嫌與謝男合作，以少報多，浮報施工經費向中鼎公司請款，影響施工品質，並造成中鼎公司損失，涉犯刑法偽造文書、背信等罪嫌。

檢察官林士淳今指揮刑事局、新北市政府警察局中和分局、高雄市警局刑事警察大隊、桃園市警局刑事警察大隊、新北市憲兵隊及新北檢檢察事務官，搜索涉案人員住處及辦公室等共15處，並約談林男等8人。

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  • 新北地檢署。（記者王定傳攝）

    新北地檢署。（記者王定傳攝）

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