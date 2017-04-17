救護新里程碑 心肌梗塞從打119到打通血管一氣呵成

2017-04-17 16:15

〔記者姚岳宏／台北報導〕台北市永吉路一名80歲老翁，昨天中午在家突感身體不適，打119求助，救護員到場替他製作心電圖，立即傳輸給急診醫師判定，確認為嚴重心肌梗塞，有致命危險，火速安排手術室及醫護人員，老翁在救護車一送至醫院，直接進心導管室進行手術，順利救回一命。

台北市消防局全國首創「12導程心電圖傳輸暨心肌梗塞分級送醫」，119救護員接到心血管疾病患者，可在救護車上進行心電圖檢查，把資料從雲端傳輸給就近醫院，由醫師判定是否危急，確認屬危急狀況，可直接進手術室，縮短到院後還要檢查的黃金救命時間，2月實施迄今，已有33名患者接受心電圖檢查，昨天是確認為嚴重心肌梗塞患者直接進手術室的首度案例。

當時老翁在自家客廳，突然意識不清，119派遣永吉高級救護分隊出勤，3分鐘後救護車到達現場，評估發現他發紺呼吸喘，冒冷汗，血壓低，已有休克徵候，先打靜脈輸液並移至救護車，同時進行12導程心電圖檢查。

當時發現患者緩脈（48次/分），研判為下壁心肌梗塞，立即將心電圖上傳雲端，同步通報就近的聯合醫院忠孝院區準備急救，送醫途中，還給藥阿斯匹靈，救護車到達醫院時，急診室與心臟科已做好急救準備，經家屬同意送入心導管室，順利打通2條血管。

台北市消防局表示，目前正推動的12導程心電圖傳輸暨心肌梗塞分級送醫，主要針對20歲以上成人，12小時內有胸痛（悶）或者冒冷汗、喘、噁心嘔吐狀症者，經當事人同意，在現場進行12導程心電圖檢查並將資料立即傳輸到醫院急診室，促進早期診斷，以縮短病人症狀發生至打通血管的時間，減少長期併發症的發生。