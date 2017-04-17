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超速被拍 小黃司機控員警違法在先

2017-04-17  16:18

〔記者何宗翰／台中報導〕台中市烏日一名黃姓計程車司機，去年12月在台灣大道被移動式測速照相機拍下超速照片，相當不服，認為員警未依規定設置「前有測速照相」標示牌，並非法佔用人行道停警車取締。第一警分局回應，現場有依規定設置告示牌，警備車於執行任務時，其臨時停車及停車地點也不受限制。

黃姓司機向本報投訴指出，他開車開了20年，台灣大道每天在走，從來就沒有看過放「前有測速照相」標示牌，被拍照當天確實也沒有放置，經過他向司法院、交通事件裁決處申訴後，裁決處回函竟然附了一張有標示牌的照片，時間是在他被拍超速前約1個小時，令他大惑不解，質疑相片造假。

黃姓司機說，他向舉發單位第一警分局申訴，質疑相片是假的，回函都沒有回答，關於當天警車違規停在人行道上，執行測速照相的事，申訴後也沒有回覆，而且申訴之後，有一段時間經常有警車會在他工作時跟車，懷疑是想抓他違規；他說，罰單只有1600元，但他就是不服氣，往返申訴這麼多單位，就是沒有得到直接的回答。

第一警分局回應，初步查證本案員警於執勤時，有依規定擺放「前有違規測速照相」告示牌，並確認告示牌與測照地點相距180公尺，且未有遭遮蔽之情形，可為用路人輕易辨識，尚無不當。依據道路交通安全規則第113條規定，警備車於執行任務時，其臨時停車及停車地點得不受限制，所以也沒有違規停車的問題。

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  • 黃姓司機去年在台灣大道因超速被開單。（記者何宗翰翻攝）

    黃姓司機去年在台灣大道因超速被開單。（記者何宗翰翻攝）

  • 黃姓司機質疑這張照片造假，當天並沒有放置警示牌。（記者何宗翰翻攝）

    黃姓司機質疑這張照片造假，當天並沒有放置警示牌。（記者何宗翰翻攝）

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