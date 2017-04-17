男開應召站前妻也下海 辯「可降低性犯罪」

2017-04-17 15:56

〔記者余瑞仁／桃園報導〕桃園市石姓男子經營應召站被查獲，發現他不僅沒借多名女子賣淫，且連前妻也下海，被起訴審理時，石男在法庭上認罪，盼從輕發落，律師則辯護說「性產業可降低性犯罪」。但法官認為，性產業如果能降低性犯罪，我國應該已無性犯罪了，無法作為減刑理由，判處石男6個月徒刑，併科罰金20萬元。

判決指出，石男為旅館負責人（已歇業），曾因媒介性交易被判刑，卻仍不知悔改，去年4月間起雇用韓姓、謝姓女子乃至自己邱姓前妻等6女子，以「佳佳」、「安安」等花名，打著每節20分鐘1000元的低價攬客，他每次抽取200元到400元的佣金，前妻接客甚至會降價到每節800元，營業2個月就被警方破獲。

桃園地院審理時，石男的辯護律師指稱，性產業可以解決部分人的生理需求、可降低性犯罪，且性交易是交易雙方合意的行為，部分國家也將性交易除罪化，希望法官能據此減刑。但法官認為辯護人的說法不足作為量刑審酌依據，更無法作為減刑的理由。