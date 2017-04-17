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獨家》金曲歌王陶喆 今突現身北檢出庭

2017-04-17  16:01

〔記者錢利忠／台北報導〕前年驚爆婚後出軌沾上「地表最強小三」的金曲歌王陶喆，近來接受中國節目錄影時，曾回首這段桃色風波，當時他曾提及「要勇敢面對錯誤往前走。」緋聞事件告一段落後，陶喆今天下午突然在律師及工作人員陪同下，現身台北地檢署，庭訊數十分鐘即離去，面對出庭原因？陶喆三緘其口地表示：「不太能講，都在程序當中」。

今天下午2點多，陶喆在律師等人陪同下，靜靜地坐在北檢偵查庭外等候，他的明星光環引來其他前來出庭民眾的關注。據傳，陶喆今天出庭一事，可能疑似與親人有關，但面對記者再三追問為何出庭；陶喆僅面帶微笑往前走，不願回應。

當年爆發桃色風暴後，陶喆曾舉辦記者會致歉，日前他參加中國節目錄影時曾聊到此事，表示想起父親陶大偉生前對他的教誨，也說：「如果爸爸在，他應該會說：兒子，你知道該怎麼做。」至今仍感謝所有人對他的寬容。

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  • 陶喆今天現身北檢出庭。（記者錢利忠攝）

    陶喆今天現身北檢出庭。（記者錢利忠攝）

  • 陶喆（右二）今天現身北檢出庭。（記者錢利忠攝）

    陶喆（右二）今天現身北檢出庭。（記者錢利忠攝）

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