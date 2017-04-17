國小割喉案兇嫌延押 龔嫌：自己無精神疾病

2017-04-17 17:26

〔記者楊國文／台北報導〕高等法院今開庭審理北投女童割喉案兇嫌龔重安的延押庭，由於明天要詰問替龔男進行精神鑑定的台大醫院鑑定人，法官當庭先提示鑑定報告給龔男看並表示意見，龔看完報告後認為，鑑定報告中家人、同事說法弱化他的形象，是為他著想，龔再度強調他沒有精神異常，對法院延押他一事，沒有意見；高院將延押龔男。

此案高院明天下午2時30分，將傳訊鑑定人說明鑑定龔重安的相關內容、結論等重點事項。

龔男被控在台北市北投區文化國小犯下女童割喉案，士林地檢署偵結後認為他惡行重大，向法院請求最嚴厲之刑（死刑），並褫奪公權終身，以維護法治。

但士林地院審理後，雖認定他犯案時辨識能力並未顯著降低，但罹患思覺失調症，經專業治療後可能會改善，並非無教化可能，判他無期徒刑，全案上訴高等法院審理中。

龔重安在高院歷次庭訊中，數度強調他沒有精神疾病，且為了證明自己沒有病，要求法院以證人身分傳喚台北看守所員工及精神科醫師，也表示願意配合做精神鑑定，高院因此矚託台大醫院進行相關精神鑑定。