驚險！35噸砂石車 雨中輪胎突脫落

砂石車左後輪突然故障脫落。（記者歐素美翻攝）

2017-04-17 16:23

〔記者歐素美／台中報導〕黃姓司機駕駛35噸砂石車，夜雨中行經台中市東勢區東勢大橋時，左後輪輪胎突然故障脫落，黃男趕緊將車停在慢車道等候維修廠到來，由於行經的汽機車爭道、險象環生，東勢分局員警見狀立即主動協助疏導交通並以警示燈協助其他用路人改道，避免車禍發生，讓黃男十分感謝。

黃男表示，當時剛好是下班的尖峰時間，因下雨視線不佳，他正駕駛砂石車準備返回公司，不料，行經東勢大橋時，左後輪胎突然脫落，他趕緊開啟閃黃燈，並停在路邊打電話叫維修廠來處理，但因雨勢很大，視線不佳，加上維修廠無法及時抵達，往來車輛車水馬龍，他也心驚膽顫，就怕發生意外，還好警方主動在雨中協助疏導交通，等候維修廠來簡單修復後再將車開回維修廠處理，警方還一路護送，真正「足感心」。

東勢分局表示，東勢大橋為山城地區重要交通樞紐，車輛往來頻繁，本月11日傍晚，員警發現有車故障需要協助，立即主動疏導交通，避免不必要的憾事發生，是維護大眾安全應有作為，並提醒用路人，車輛上路前應加強檢修車輛零件是否牢固，若於道路上發現有異狀或者因車輛故障影響交通，應立即開起閃光燈並放置警示牌或交通錐，必要時並可主動尋求警方協助。