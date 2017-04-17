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女騎士撞上堆高機 連人帶車空中翻轉

2017-04-17  15:36

［記者黃淑莉／雲林報導］台一省道斗南段今天發生一起機車撞堆高機意外，機車女騎士連人帶車空中翻轉一圈，女騎士幸運只受輕傷，但監視器錄下車禍畫面令人捏把冷汗。

今天早上接近10點左右，斗南警分局新光派出所員警在所內聽到碰一聲巨響，員警外出查看一位女騎士倒臥在路旁，一部堆高機停在派出所圍牆旁巷道口，女騎士受到驚嚇，身上有多處擦傷，通報救護車將女子送醫。

警方調閱路口監視器調查發現，車禍發生前，肇事堆高機司機與同事一前一後駕駛堆高機，前面同事已穿越台一線到對面，因來往車輛多，肇事駕駛停在路口等候，疑因堆高機桅桿太突出，機車女騎士行經該處撞上桅桿，連人帶車翻轉一圈，女騎士摔落路旁，幸沒遭掉落的機車壓到，且後方來車緊急剎車否則後果不堪設想。

根據道路交通管理處罰條例規定，堆高機不得行駛道路，員警依法開單告發處3000至9000元罰款，並進一步釐清肇事原因。

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  • 堆高機違規行駛道路女騎士撞上桅桿，連車人帶車空中翻轉，令人捏把冷汗。（記者黃淑莉翻攝）

    堆高機違規行駛道路女騎士撞上桅桿，連車人帶車空中翻轉，令人捏把冷汗。（記者黃淑莉翻攝）

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