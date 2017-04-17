楊男酒駕落跑 栽在馬拉松員警手中
2017-04-17 15:30
〔記者歐素美／台中報導〕楊姓男子酒後騎機車上路，巧遇交警發現尾隨，楊男見狀騎進大甲區巷弄中棄車逃逸，不料，交通警察大隊第三中隊小隊長陳文義及警員王仁宏都是馬拉松好手，將楊男手到擒來，讓楊男直呼倒楣。
台中市政府警察局交通警察大隊第三中隊小隊長陳文義及警員王仁宏，本月11日在大甲區巡邏，加強取締酒後駕車，在甲東路上發現楊姓男子（34歲）騎機車搖搖晃晃，疑似酒駕，立即尾隨在後準備攔查，楊男發現後方有警察，立即加速往巷弄裡逃逸，結果騎到一處死巷，只好棄車逃逸，沒想到，陳文義及王仁宏2人平日皆喜愛跑步運動，更是馬拉松的好手，一下就將楊男逮捕到案。
警方發現楊男滿身酒味，楊男坦承有喝酒，因3月時才因酒駕觸犯公共危險罪遭移送，這次又酒駕才心虛落跑，結果還是被逮，因擔心酒測值超標又要被移送台中地檢署，因此拒絕酒測，寧願挨罰9萬罰款及吊銷駕照，並接受道路安全講習。
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