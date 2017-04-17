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合庫授信經辦涉勾結房仲詐貸逾億 檢搜索

2017-04-17  15:21

〔記者謝君臨／台北報導〕台北地檢署接獲檢舉，合作金庫某分行賴姓授信經辦，涉嫌於99年11月至100年間，以每月2～5萬元，以及飲宴、喝花酒等方式，接受房地產投資客招待，詐貸逾1億元；北檢今指揮司法警察執行搜索，並以犯罪嫌疑人身分約談賴男，另傳喚該分行李姓經理等3人作證，全案朝違反《銀行法》、背信罪方向偵辦。

檢方調查，賴男接受房仲利誘後，涉嫌以人頭、高估擔保品，以及違反內部規範審查等方式，協助房仲詐貸，致最近因房仲繳不出利息，資金周轉不靈，才讓全案曝光，據檢方初步統計，合庫至少損失約3000萬元。

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  • 北檢指揮司法警察執行搜索，並以犯罪嫌疑人身分約談賴男，另傳喚該分行李姓經理等3人作證，全案朝違反《銀行法》、背信罪方向偵辦。（資料照，記者錢利忠攝）

    北檢指揮司法警察執行搜索，並以犯罪嫌疑人身分約談賴男，另傳喚該分行李姓經理等3人作證，全案朝違反《銀行法》、背信罪方向偵辦。（資料照，記者錢利忠攝）

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