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女童唱毛毛蟲歌、走路外八 師通報性侵案

2017-04-17  15:18

〔記者余瑞仁／桃園報導〕去年9月間，桃園市1名5歲女童在幼稚園向代課老師稱，其父（35歲）睡前會和她玩「毛毛蟲」遊戲，疑似用手指作為毛毛蟲而插入其下體，又稱遊戲搭配口訣：「1根手指頭啊變變變、變成毛毛蟲；2根手指頭啊變變變，變成貓咪…」等；代課老師還發現女童走路呈「外八」，認為案情不單純，通報社工疑似發生性侵案。

檢警調查時，女童的父親否認性侵女兒，女童母親也作證指父女的感情很好，睡前會玩「數數的毛毛蟲遊戲」，且通常都是爸爸先睡著、女兒還在看手機；至於女兒走路外八，是因女兒尿布包到4歲造成的後遺症；且女童父親通過測謊，桃園地檢署調查認為並無證據顯示父親性侵女兒，今偵結以不起訴處分。

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  • 幼教師通報女童疑似遭父親性侵，桃檢調查認為證據不足。（記者余瑞仁攝）

    幼教師通報女童疑似遭父親性侵，桃檢調查認為證據不足。（記者余瑞仁攝）

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