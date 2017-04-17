社子派出所所長 疑心肌梗塞昏迷送醫

2017-04-17 15:10

〔記者鄭景議／台北報導〕台北市士林警分局社子派出所的所長豆榮源，今（17）日上午疑似心肌梗塞一度昏迷，被緊急送往淡水馬偕醫院急診室作急救，目前已做完手術，但情況未明還在加護病房觀察中，家屬也趕往醫院陪伴。

據了解，豆榮源的昏迷指數一度到達5，情況十分危急，除了家屬外，副所長董政超也趕往醫院關切病情，豆榮源平時執勤認真，派出所員警得知這訊息都十分震驚。