施工不慎摔下卡住 頭份消防隊急救援

黃男卡在山壁跟擋泥牆中間。（記者許展溢翻攝）

2017-04-17 15:02

［記者許展溢／苗栗報導］頭份下興里山上有一客家聚落「一字屋」，有一建案正在如火如荼興建，今天下午近1點，一名48歲黃姓男子不慎掉落山壁跟擋泥牆中間，人瞬間卡住，動彈不得。因地處偏僻，位置難尋，其他施工者，趕緊開著車到頭份消防隊尋求救援，帶領隊員前往將人救出。

頭份消防隊指出，該處周邊沒有任何民房，施工現場共約有8名工人，目擊者表示，黃男當時因踩在木板上，卻發生斷裂狀況，才從2層樓高掉下。

頭份消防隊表示，黃男跪趴掉落陡坡山壁跟擋泥牆間，寬度很窄，手、腳無法伸展，到達現場時， 黃男不斷說腳很痛，先用夾板固定，再利用三角吊袋及省力滑輪組將他吊掛上來，前後花了30分鐘。

頭份消防隊說，黃男意識清楚，只是雙腳變形，頭部後方有血腫情形，正在頭份為恭醫院觀察。