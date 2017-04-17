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婦爆「起床氣」砸護士 嗆：有錢有閒沒有關係

2017-04-17  15:13

［記者黃捷／台北報導］64歲許姓婦人因病在新北市某醫院住院，凌晨3時許因陳姓女護士換點滴，不慎吵醒她，當場爆發「起床氣」，辱罵陳女「神經病」、「就算上法院，我也不會道歉，我有錢有閒沒有關係」，甚至拿東西砸向陳女，陳女事後雖未提出妨害名譽告訴，但因許婦妨害陳女執行醫療業務，另違反醫療法，士林地檢署今仍將她起訴。

起訴指出，許婦去年7月14日凌晨被陳女吵醒後，除氣得辱罵陳女「神經病」、「有病要看醫生」，更隨手拿起桌上的塑膠碗、塑膠水壺仍擲陳女，2位護理長聽聞聲響趕往關心，許婦卻仍持續吵鬧長達1小時，院方不得已只好報警求助。

許婦到案供稱，她因蜂窩性組織炎住院，當天被吵醒時頭暈暈的，但並沒有辱罵陳女，也沒有丟東西。

但2位護理長作證指出，她前往關心時，許婦曾說「有人3點吵醒病人睡覺嗎？你們那個護士有神經病，應該要先看精神科後再來上班」、「我丟牆壁不是丟他」、「是他活該，我丟出去他自己不閃」、「就算上法院，我也不會道歉，我有錢有閒沒有關係」等語，證實許婦有辱罵、丟東西。

檢察官認為，許婦行為妨害陳女執行醫療業務，確實影響其他病人權利，雖陳女未提妨害名譽告訴，仍依違反醫療法將她起訴。

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  • 許婦凌晨換點滴被吵醒，爆起床氣辱罵護士還砸東西，遭士林地檢署依違反醫療法起訴。（記者黃捷攝）

    許婦凌晨換點滴被吵醒，爆起床氣辱罵護士還砸東西，遭士林地檢署依違反醫療法起訴。（記者黃捷攝）

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