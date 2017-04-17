37公斤液態安毒裝高粱酒瓶 企圖闖關被攔

刑事局警方查獲用高粱酒瓶裝的液態安非他命。（記者姚岳宏攝）

2017-04-17 14:56

〔記者姚岳宏／台北報導〕刑事局警方上週五在桃園機場攔查一件空運到澳洲的國際貨運包裹，發現放在5只木箱裡的22瓶高粱酒，裡面裝的透明液體，竟然全都是液態安非他命，毛重37.7公斤，市價超過2億3千萬元，查緝過程中還動用緝毒犬，警方說，這批毒品如走私成功，後果不堪設想。

警方透過監視器畫面，發現寄貨人先載送這5箱高粱酒前往台南寄貨，用的也是租來的貨車，警方從租賃登記人找到34歲施姓男子，有毒品、槍砲、強盜等前科，隔不到一天，警方就在彰化和美一間汽車旅館逮獲施男，查扣涉案手機及偽造身分證；檢警初步訊問，施男承認涉案，後經法院聲押獲准，目前正清查上游來源及其他共犯。

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