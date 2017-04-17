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機車路口對撞 板橋傳1騎士重傷送醫

2017-04-17  14:42

〔記者余衡／新北報導〕新北市板橋區民族路、民權路口，今天中午近1時發生2部機車對撞事故，造成36歲高姓機車騎士及58歲林姓機車騎士分別受到輕重傷，經警方調閱路口監視器，發現雙方分別是從民權路往實踐路方向及實踐路往公園街方向，發生對撞後林男一度失去生命跡象，目前已經恢復呼吸心跳還在醫院搶救，至於雙方是否酒駕及肇事責任歸屬還需調查釐清。

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  • 雙方對撞倒地。（記者余衡翻攝）

    雙方對撞倒地。（記者余衡翻攝）

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