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橋上臨停撿東西 害騎士摔倒判賠493萬

2017-04-17  14:40

〔記者王定傳／新北報導〕70歲莊姓婆婆騎車行經新北市浮洲橋，卻為了撿掉落的物品違規臨停，害後方林姓騎士閃避不及摔倒，林因此有頭部外傷術後遺認知功能異常等傷；新北地院法官認為，林、莊都有過失，但林未注意車前狀況且未保持安全距離，負6成責任較大，過失相抵再扣除強制責任險金，判莊賠493萬餘元。

本案發生於103年9月30日早上近9點，莊騎車沿板橋浮洲橋往板橋方向行駛，卻為了撿東西，違停在浮洲橋上右側機車道，又下車站在左側機車道，把整個車道佔滿，後方楊姓騎士見狀往左閃避並緊急剎車，林女也往左切但煞不住倒地受傷，受有頭部外傷術後遺認知功能異常、水腦、腦出血、頸椎椎間盤突出等傷。

林女提訴求償並指，她因車禍切除4分之1大腦，導致認知功能異常，有失智及行為困擾等症狀，須專人24小時照顧，否則連出門到住家附近都無法自行認路回家，要求莊賠償精神慰撫金、勞動力減損、看護費等合計1353萬元。

莊則反駁，林女未注意車前狀況、保持安全距離，為肇事主因，應負7成過失責任。

法官調查，莊違規臨停於右側機車道，又下車站立於左側機車道，占據整個車道，確有過失，原本應賠償1259萬餘元，但因林女也有未注意車前狀況，且未保持安全距離過失，林女應負6成責任、莊4成，過失相抵再扣除強制汽車責任保險金，莊應賠償493萬餘元，可上訴。

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  • 新北地院。（記者王定傳攝）

    新北地院。（記者王定傳攝）

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