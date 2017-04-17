拾荒婦搶資源回收積怨 動手毆人判罰6千

2017-04-17 14:42

〔記者吳昇儒／基隆報導〕基隆一名欒姓拾荒婦人與劉姓拾荒婦人經常因為搶資源回收物品起口角爭執，去年8月初，兩人又因搶回收物品起糾紛。劉婦在丟垃圾時，右手不慎揮到欒婦的頭部。欒婦認為對方是故意的，憤而追打劉婦，造成她右肩挫傷，臉部也有抓傷。基隆地方法院判動手傷人的欒婦，處罰金6千元，如易服勞役折算6天。

欒婦向法官承認有動手推劉婦一把，沒有動手打她，更沒有抓傷她的臉。但劉婦出示醫院驗傷證明，確實有右肩挫傷、臉部抓傷等傷勢。

法官調閱現場監視器畫面，發現欒婦一把將回收物搶走之後，開始追打劉婦，然後把她推倒在地；認定欒婦犯行，已觸犯傷害罪，以法論處。