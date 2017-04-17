已婚男約女山友爬太平山 同房被抓姦不起訴

2017-04-17 14:41

〔記者錢利忠／台北報導〕已婚陳姓男子透過背包客網站，結識愛爬山的高姓女山友，去年兩人相約去爬太平山，並投宿同一間房間，遭陳妻找來徵信社抓姦；當時兩人拖到警方到場後，陳男才穿短褲、內衣開門，氣得陳妻提告妨害家庭；台北地檢署調查，兩人曾使用過的床、被單及毛巾等物品，均未驗出精斑等體液殘留，所以將兩人不起訴。

前年9月，愛爬山的陳男在背包客網站上結識高姓女山友，話題投機的兩人，相約去年8月一同去爬太平山，並一同投宿宜蘭縣冬山鄉某民宿，未料，此舉反引來陳妻懷疑，找來徵信業者跟監，發現兩人同睡一房後，氣得報警提告。

檢方調查，徵信業者在兩人退房後，曾向民宿業者買下兩人使用過的床、被單及毛巾，但經送台北市政府警察局刑事鑑識中心鑑定後，未發現上頭有疑似精斑等體液殘留。

陳男及高女應訊時均否認發生性行為，兩人均供稱只是山友，當天兩人雖同房，但在房內各睡一邊。檢方認為，兩人雖曾同房，但無法證明兩人曾發生性行為，考量此案查無其他證據，所以認定兩人罪證不足。