已婚男約女山友爬太平山 同房被抓姦不起訴
2017-04-17 14:41
〔記者錢利忠／台北報導〕已婚陳姓男子透過背包客網站，結識愛爬山的高姓女山友，去年兩人相約去爬太平山，並投宿同一間房間，遭陳妻找來徵信社抓姦；當時兩人拖到警方到場後，陳男才穿短褲、內衣開門，氣得陳妻提告妨害家庭；台北地檢署調查，兩人曾使用過的床、被單及毛巾等物品，均未驗出精斑等體液殘留，所以將兩人不起訴。
前年9月，愛爬山的陳男在背包客網站上結識高姓女山友，話題投機的兩人，相約去年8月一同去爬太平山，並一同投宿宜蘭縣冬山鄉某民宿，未料，此舉反引來陳妻懷疑，找來徵信業者跟監，發現兩人同睡一房後，氣得報警提告。
檢方調查，徵信業者在兩人退房後，曾向民宿業者買下兩人使用過的床、被單及毛巾，但經送台北市政府警察局刑事鑑識中心鑑定後，未發現上頭有疑似精斑等體液殘留。
陳男及高女應訊時均否認發生性行為，兩人均供稱只是山友，當天兩人雖同房，但在房內各睡一邊。檢方認為，兩人雖曾同房，但無法證明兩人曾發生性行為，考量此案查無其他證據，所以認定兩人罪證不足。
廣告
看更多！請加入自由時報粉絲團
社會‧本日最多瀏覽
網友回應
熱門新聞
- 淫亂高官偷123人妻 6私生子只1人是他的種
- 小黑蚊全台蔓延 學者：防治「沒救」
- 十八嬈的蜘蛛精也入戲 城市戀歌搬演新化在地事
- 美韓軍演戰車墜橋 坦克指揮官死亡
- 走過三世紀 117歲人瑞辭世
- 絕殺王發威 爵士擊沉快艇
- 台聯與民間發起義賣愛心蛋糕 募十萬元助嬰兒之家
- 「鯽仔魚欲娶某」兒童劇改編兒童畫
- 23歲C咖女星爽搭頭等艙 遭疑被包養
- 林憶蓮《歌手》奪冠 中國網軍輸不起扯黑幕
- 中職》被垃圾話影響？陳俊秀保送後大動作甩棒（影音）
- 自由廣場》平心論八田與一銅像事件
- 斥糟蹋黨形象 吳敦義：有人做賊喊捉賊
- NBA》拓荒者雙槍齊繳75分無用 首戰勇士告捷
- 除非殺金正恩 前特工：美若攻擊北韓將出這招
- 《TAIPEI TIMES 焦點》 Hau offers to reward tipsters on poll bribes
- 〈50 Plus〉年金改革 你期待嗎？
- 《台北筆記》市長發言應減少不經大腦
- 台灣首例 自體臍帶血治腦麻
- 林宥嘉演唱情緒剎不住 下台舞獅繼續嗨
- NBA》抱怨巫師動作大 老鷹球星：根本打MMA（影音）
- 八田銅像類比蔣介石 王定宇批刻意挑起族群鬥爭
- 15歲少女臨終前聽偶像親口唱最愛的歌 數秒後含笑而逝
- 綠轟林姿妙 宜蘭治安座談當拉票場
- 搶贏女主角寶座 小S嗨扯衣服林志玲險走光
- 〈熱門族群〉iPhone 8加持 PCB下半年走俏
- 浪漫日月潭 老外搭纜車求婚
- 模仿鄭成功登陸 將圍攻普羅民遮城
- 避免暴力逐客 聯航將禁止員工占乘客座位
- 被放話？涂醒哲是否提名連任 傳綠高層5月揭答案
- 柯南沒騙人！8歲男童開車載妹去吃麥當勞
- 白天飆升至34度 週四鋒面通過北台灣轉涼
- 劉伊心嫁CEO 發揮即戰力拍婚紗
- 哈台風「催生」 日韓留學生穩定攀升
- 自由開講》八仙洞拆廟爭議，究竟是誰在模糊焦點？
- 書劍集》美國依然看緊中國
- 9月底全到期 TRF走入歷史
- 世界盃合球錦標賽 台灣隊今爭19歲級冠軍
- 深喉嚨也受不了 日本AV「步姊」新片1吞8快吐了
- 中山高仁德北上入口 明起跨夜封4天
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：已婚男約女山友爬太平山 同房被抓姦不起訴
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分