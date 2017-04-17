板橋機車相撞 騎士1命危1輕傷

2017-04-17 14:18

〔即時新聞／綜合報導〕新北市板橋區民族路和民權路口，在今日中午12時44分發生兩輛機車對撞，兩名騎士雙雙倒地，一人沒有生命跡象另一人則受到輕傷，已被送往醫院救治。

據《三立新聞》報導，當時適逢中午時刻，路口車流相當大，導致機車騎士可能視線受到阻擋而相撞，撞擊力之大連機車車頭都完全毀損，警方正在調查詳細車禍原因。