全新正版公仔只要500元？ 原來是賣這玩意…
2017-04-17 14:11
〔記者曾健銘／新北報導〕掛羊頭賣狗肉！新北市23歲姚姓男子，為牟取暴利，3月底開始透過通訊軟體「WeChat」兜售毒品咖啡包，在網路上大肆發送「雙北地區，正版霧面金公仔、黑公仔、藍公仔，1比5，品質保證，懂的人就知道，只要500」等訊息，假賣公仔真販毒，新莊分局日前網路巡邏時察覺有異，昨日深夜喬裝買家，趁著雙方面交時逮人。
警方調查，姚男目前擔任臨時工，無任何前科，他疑因入不敷出，欲透過販毒賺取暴利；上個月28日，警方在通訊軟體上發現姚男張貼的訊息：「最新進口正版金公仔、黑公仔、藍公仔，1比5，品質保證，懂的人就知道！」直覺有異，懷疑姚男從事販毒情事，循線追查。
本月16日深夜11時許，警員喬裝成賣家，與姚男相約在三重區正義南路面交，趁著雙方面交時逮人，從姚男身上搜出10包毒品咖啡包，罪證確鑿，當場將他帶回警局。
姚男落網後向警方供稱，在網路上向1個綽號「阿申」的男子買毒品咖啡包，1包價格350元，再以500元轉賣，「1比5」即代表1包販賣500元，警方訊後依違反毒品危害防制條例罪嫌將姚男移送法辦。
☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆
看更多！請加入自由時報粉絲團
社會‧本日最多瀏覽
網友回應
熱門新聞
- 淫亂高官偷123人妻 6私生子只1人是他的種
- 小黑蚊全台蔓延 學者：防治「沒救」
- 男團成軍有內幕 路上遛狗被挖掘
- Red Velvet被台粉弄哭 甜喊Long Stay台灣
- 要求補正公投法《人民作主》將赴民進黨禁食
- 林宥嘉演唱情緒剎不住 下台舞獅繼續嗨
- 9月底全到期 TRF走入歷史
- 台聯與民間發起義賣愛心蛋糕 募十萬元助嬰兒之家
- 促風力發電機組移位 海洋公民基金會發聲
- 林憶蓮《歌手》奪冠 中國網軍輸不起扯黑幕
- 中職》被垃圾話影響？陳俊秀保送後大動作甩棒（影音）
- MiLB》俐落三上三下 李振昌中繼1局飆2K
- 隨油徵收空污費 環保署︰最快7月調漲
- 鋼鏾火箭彈 軍方：如縮小版「雷霆兩千」
- 八田與一斷頭 地方議論：報復行為
- 《中日對照讀新聞》別府「湯～園地」に寄付3千万円 温泉射的列車も今夏実現へ－別府「湯樂園」募得3000萬圓溫泉打靶列車今夏也將登場
- 台東池上春耕野餐音樂節 22日在大坡池畔
- 基隆港西高架通車 下橋速限30KM
- 【藝文短訊】台中文學獎 徵件開始
- 北韓試射失敗 英前外相：可能被美國網攻故障
- （影音）朴寶劍闖關《無限挑戰》 嗨跳TWICE新歌萌翻了
- 《華府觀察》川普的外交髮夾彎
- 土耳其反對黨 要求6成修憲公投選票重計
- 攤租2千變百萬? 建國玉市駁炒作說
- 《TAIPEI TIMES 焦點》 No ceremony for Japan office in Taipei renaming
- 評高雄市長選舉 郝龍斌：國民黨短期內想贏有困難
- 趙擎走出前妻10年陰影 謝小女友相伴
- 〈熱門族群〉iPhone 8加持 PCB下半年走俏
- 今年首場岡山籃籗會 明熱鬧登場
- NBA》沃爾砍32分寫個人季後賽新高 率巫師獵老鷹（影音）
- 張鈞甯為戲狠瘦6公斤 百萬行頭飄仙氣
- 日月潭違法船屋 10年後又現
- 吳敦義從政經歷豐富 卻害怕聽到這3個字
- 李明哲被抓原因？國安局：中共非為「業績」壓力抓人
- 遭公鹿反噬 暴龍教頭火了
- 八田與一雕像遭斷頭 日網友：希望嫌犯不是台灣人
- 一週證券行情表、一週櫃檯行情表
- 今日MLB戰績
- 新郎家賣菜 35噸菜車娶親
- 〈50 Plus〉年金改革 你期待嗎？
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：全新正版公仔只要500元？ 原來是賣這玩意…
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分