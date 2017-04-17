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全新正版公仔只要500元？ 原來是賣這玩意…

2017-04-17  14:11

〔記者曾健銘／新北報導〕掛羊頭賣狗肉！新北市23歲姚姓男子，為牟取暴利，3月底開始透過通訊軟體「WeChat」兜售毒品咖啡包，在網路上大肆發送「雙北地區，正版霧面金公仔、黑公仔、藍公仔，1比5，品質保證，懂的人就知道，只要500」等訊息，假賣公仔真販毒，新莊分局日前網路巡邏時察覺有異，昨日深夜喬裝買家，趁著雙方面交時逮人。

警方調查，姚男目前擔任臨時工，無任何前科，他疑因入不敷出，欲透過販毒賺取暴利；上個月28日，警方在通訊軟體上發現姚男張貼的訊息：「最新進口正版金公仔、黑公仔、藍公仔，1比5，品質保證，懂的人就知道！」直覺有異，懷疑姚男從事販毒情事，循線追查。

本月16日深夜11時許，警員喬裝成賣家，與姚男相約在三重區正義南路面交，趁著雙方面交時逮人，從姚男身上搜出10包毒品咖啡包，罪證確鑿，當場將他帶回警局。

姚男落網後向警方供稱，在網路上向1個綽號「阿申」的男子買毒品咖啡包，1包價格350元，再以500元轉賣，「1比5」即代表1包販賣500元，警方訊後依違反毒品危害防制條例罪嫌將姚男移送法辦。

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  • 警方查扣毒品咖啡包。（記者曾健銘翻攝）

    警方查扣毒品咖啡包。（記者曾健銘翻攝）

  • 姚男在聊天軟體上發送販賣公仔的訊息。（記者曾健銘翻攝）

    姚男在聊天軟體上發送販賣公仔的訊息。（記者曾健銘翻攝）

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