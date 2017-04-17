喪夫婦人跳海獲救重生 友人出面致謝
2017-04-17 14:13
自由電子報關心您︰自殺不能解決問題，勇敢求救並非弱者，社會處處有溫暖，一定能度過難關。
〔記者張聰秋／鹿港報導〕發生在本月4日晚間，南投縣1名喪夫、育有3子的45歲婦人，疑因經濟壓力過大，到彰化縣王功漁港旁的後港溪跳溪尋短，所幸，落海後不久及時被海巡署第四一岸巡大隊王功安檢所隊員救起，經隊員輪流進行CPR心肺復甦術現場，約10多分鐘搶救並送醫繼續治療，婦人獲救重生，並康復出院。
今天，婦人的友人、芳苑鄉民代表洪松林，代表婦人前往王功安檢所致謝，感謝海巡人員黃韋霖、王功所長蔡旻倪，奮不顧身合力為婦人實施CPR救援，否則後果不堪設想。
洪松林轉述重生婦人的說法，婦人今後會更珍惜這得來不易的寶貴生命，勇敢接受上蒼給予的挑戰。
海巡署四一岸巡大隊副大隊長賴永生表示，大隊平時積極投入救生員訓練，於彰化沿海已具備相當救援能力，隊員搶在黃金救援時間把婦人救上岸，是應該做的。
這起尋短獲救案，婦人落水時，幸好釣客第一時間發現報案，黃員見婦人溪裡載浮載沈跳溪救人，救婦人上岸時婦人已無呼吸心跳，所長蔡旻倪和黃員不放棄，輪流為婦人實施10多分鐘的CPR，一旁民眾大喊「加油！」婦人恢復心跳呼吸，被就近送往二基再轉送台中榮總，撿回性命。
副大隊長賴永生說，自殺不能解決問題，上天關了一扇窗必會再開啟另一扇窗，生命可以找到出路，而民眾至海邊或岸際發生緊急狀況時，可撥打「118」報案服務電話。
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