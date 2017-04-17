不顧父親在一旁 狼大膽猥褻9歲女童

2017-04-17 15:52

〔記者黃捷／台北報導〕越南籍劉姓男子見男同事帶9歲女兒晴晴（化名）來上班，3人共處一間辦公室，竟趁同事背對他工作時，一邊假裝聊天，一邊伸手撫摸晴晴胸、臀、腿，行徑十分大膽。晴晴事後向父親哭訴，全案因而曝光，由於辦公室內監視器拍得一清二楚，劉男無法狡辯，遭士林地檢署依強制猥褻罪起訴。

起訴指出，晴晴父親去年9月某日下午，帶著晴晴至新北市的公司上班，父女倆分坐不同的座椅，晴晴在玩手機，父親則背對晴晴忙著工作。

劉男覺得有機可乘，假裝與晴晴父親聊天、討論工作內容，同時持手中的對講機碰觸晴晴背部、腋下、大腿、肚子等部位，見晴晴沒有作聲，更進一步將手伸進晴晴衣服內，撫摸胸部、肚子及腋下，直到晴晴忍受不了，跑到父親身邊躲避，劉男才停止猥褻。

晴晴父親下班後離開公司，晴晴這才哭著把遭猥褻過程告訴父親，父親聽聞後氣得報警，並調閱辦公室內監視器佐證；劉男到案後雖矢口否認犯行，但因畫面確實拍到劉男靠著晴晴，疑似毛手毛腳，以及晴晴跑向父親，與晴晴供詞相符，檢察官認定劉男罪嫌，將他起訴。