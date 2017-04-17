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修冷氣修上床 女店長大戰冷氣工吃上通姦官司

2017-04-17  13:55

〔記者黃建華／高雄報導〕高市一家餐廳林姓女店長，去年9月認識到店修理冷氣的林姓冷氣工，竟趁李姓丈夫到中國出差時，帶林男回家「嘿咻」偷情，翌日李男返家察覺有異，自扮柯南蒐證找到可疑毛髮和沾有體液的衛生紙等證據提告。高雄地檢署依通姦罪將女店長和冷氣工一併起訴。

檢方起訴指出，林女與林姓冷氣工各有配偶、子女，兩人均知對方已婚，卻仍於去年11月13日深夜，在林女前鎮區的住處發生性行為，翌日林女丈夫返家在住處發現沾有體液的衛生紙3張及毛髮、床單枕套等可疑物證，報警提告；林姓冷氣工妻子黃女知情後，也對兩人提出告訴。

據了解，林女丈夫對「小王」其貌不揚，肥胖禿頭還有前科很崩潰，不但向媒體抱怨：「連我岳母都說她用不下去」。李男開庭時跟林男站錯位置，書記官一度還以為林男是林女老公，李我才是「小王」。

由於高雄地檢署偵查時，林女與冷氣工都認罪坦承姦情，雙雙被依妨害家庭罪起訴。

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