滿地酒香！滿載菸酒小貨車疑爆胎撞護欄
2017-04-17 13:59
載滿菸酒的小貨車，疑因爆胎失控翻覆後，撞上一旁護欄。（記者林宜樟攝）
〔記者林宜樟／嘉義報導〕嘉義縣省道台82線快速道路今天發生一起翻車車禍，一台載滿菸酒的小貨車，疑似因爆胎翻覆，整台車衝上路旁護欄，貨車內的大量啤酒、高梁酒、米酒頭和香菸全灑在地上，大熱天裡滿地高梁酒香，許姓駕駛經酒測，並未酒駕，確切意外發生原因正由警方鑑定。
今天中午1點多，台82線快速道路往東18.3公里處，發生翻車意外，許姓小貨車駕駛僅受輕傷；許姓駕駛說，自己是從六腳鄉運貨到山區，剛上快速道路沒多久，車輛突然失控，整台車翻覆後在地上旋轉，猛撞上護欄。
警方請來清潔人員打掃清運路上的大量酒瓶和香菸，由於高梁酒、米酒頭是玻璃瓶裝，路上也有大量碎玻璃，警方也呼籲用路人小心注意。
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