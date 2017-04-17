警棍破窗卻彎曲太窘 中市全面換新鋼質伸縮警棍

如遇有嫌犯車上拒捕、衝撞員警等危害情形發生，新警棍能輕易擊破車窗、勾除玻璃。（記者許國楨翻攝）

2017-04-17 14:06

〔記者許國楨／台中報導〕工欲善其事，必先利其器﹗有鑒於以往警棍材質不一，曾有攻堅或破窗後彎曲的掉漆窘況，為提升執法安全及效能，台中市警局採購抗彎荷重大幅提升的鋼質伸縮警棍今天全面配發外勤單位，第一線員警拿到後表示質感很好，加上先前配發的破窗尾蓋，在裝備上有更多的選用，執勤上更有信心。

警棍係警察執勤必備重要裝備，執勤時如遇精神狀態異常、酒醉鬧事或其他突發狀況，均能派上用場，但過去警棍材質不一，曾有攻堅或用力敲打汽車車窗玻璃後即出現彎曲的現象，市長林佳龍為此去年即指示運用相關經費，要求警局採購更優質警棍，藉此提升並保障基層員警執法上安全及效能。

警局經多方探詢及比較，日前決定採購抗彎荷重大幅提升的鋼質伸縮警棍4528枝，並已於今日全面配發外勤單位供第一線員警執勤使用，許多基層員警拿到後表示質感很好，加上破窗尾蓋與其他警械與裝備，裝備上有更多的選用，執勤上更加有信心。

後勤科指出，此次採購的鋼質伸縮警棍在材質選用上，使用成本較高、抗彎荷重更強之SAE-4140鋼材，經檢測抗彎荷重達2500KGF，相較以往及其他警察機關採購約1500 KGF的鋼質警棍，品質大幅提升。

另員警同時使用警棍結合先前警政署配發的「破窗尾蓋」，如遇有嫌犯車上拒捕、衝撞員警等危害情形發生，即能輕易擊破車窗、勾除玻璃，除執勤時更能有效發揮效能，更能確保公權力執行及員警執勤安全。