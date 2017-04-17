自稱張天師後代 老翁帶法器闖國道

柯男向警方求請，不要查扣他的車子。（記者許展溢翻攝）

2017-04-17 13:50

［記者許展溢／苗栗報導］國道第二大隊造橋分隊昨天下午接獲報案，台中一名70歲柯姓男子竟騎著機車上交流道，一名陳姓駕駛驚見，怕他有危險，一路跟在後方護送約15公里。柯男遭警方攔檢竟說，自己是張天師後代，要到竹南擴展業務，還下跪拜託警方別查扣他的機車。

國道第二大隊表示，柯男從台中騎到苗栗路段整整超過40公里，昨天下午往三義交流道方向直直騎，巡邏車在國道1號北上135公里處，將他攔截。

警方說，柯男不知道是貪圖快速，還是異想天開才會騎車上國道，更令人不解的是，還自稱自己是天師後代，帶著一包法器，不停說要去拓展業務。還好有熱心民眾因為怕他危險，在後方護送，所幸沒造成任何大礙。

國道第二大隊指出，昨天柯男雖平安無事，但誤闖國道為事實，因已違反《道路交通管理處罰條例》第33條第四項，已寄出3000至6000元罰單。

巡邏車在國道1號北上135公里處，攔截柯男。 （記者許展溢翻攝）

陳男擔心柯男有危險，護送他約15公里。（記者許展溢翻攝）