82歲老婦搭車迷路 包包內壽桃幫她找到回家路

2017-04-17 13:42

〔記者方志賢／高雄報導〕高市一名82歲林姓阿嬤搭計程車要到市區找當麵包師傅的兒子，疑失智又忘了目的地，被運將送到派出所，警方苦思各種方式卻找不到老婦的家人，最後發現阿嬤包包內有顆珍藏的壽桃麵包，即使肚子餓也捨不得吃，原來是她兒子製作的，警透過壽桃包裝袋上的資料，順利幫她找到兒子。

警方表示，林姓老婦住在甲仙區，思念在三民區開麵包店的兒子，本月14日搭計程車要去找兒子，沒想到忘了目的地，被計程車司機送到三民一警分局十全所，值勤員警詢問阿嬤的年籍資料，但她只記得自己名字，警方利用戶役政系統查出她住甲仙區，請當地員警到婦人家，未料婦人獨居，沒家人可連絡。

警方苦思其他方法幫阿嬤找家人，卻發現她很珍惜隨身帶的壽桃麵包，即使飢餓也捨不得吃，原來壽桃是當麵包師傅兒子製作。警方透過壽桃麵包包裝袋上印的烘焙屋店名及電話，順利連絡上老婦的兒子。

老婦的兒子獲報也趕到派出所，他表示原本要回家帶母親到醫院看診，沒想到她提早從家中搭車外出，因不熟悉市區路況而迷路。他很感謝警方幫忙，才能順利找到母親。

警方表示年紀大的長輩記性難免退化，可替家中長輩在衣服繡上聯絡電話，或申請製作「安心手鍊」，手鍊上會刻有姓名及家屬聯絡電話，能夠幫助在外迷路的長輩，早日找到回家的路。