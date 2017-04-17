男大生偷拍女大生如廁 失風沒拍到僥倖獲不起訴

2017-04-17 13:07

〔記者錢利忠／台北報導〕就讀某私立大學的陳姓男大生，去年尾隨同系女大生進女廁，將手機放進廁所門板下的縫隙，涉嫌偷拍女大生如廁風光，吃上妨害秘密罪官司；陳男應訊時承認想偷拍，但當時因女大生發現後大叫，所以他沒拍到；台北地檢署考量刑法妨害秘密罪並無法處罰未遂犯，只好將他不起訴。

去年3月29日下午5點多，陳男涉嫌尾隨同系女大生進女廁，並開啟其iPhone 5手機錄影模式，將手機放入女大生如廁的廁所門板下縫隙內，打算偷拍女大生的如廁風光；後來女大生發現尖叫，陳男才夾著尾巴逃跑，但他逃跑時的身影全被校內監視器錄下。

女大生指控，當時她背對廁所門如廁，聽到門外有聲音，轉頭檢查門有無上鎖時，驚見地上竟有一支手機，且背面攝影鏡頭朝上對準她的屁股，嚇得她大叫並趕緊離開廁所追偷拍者，但她追出廁所後已找不到人。

陳男應訊時承認原想偷拍女大生如廁，但當時他的肩膀不慎碰到廁所門板而發出聲音，女大生隨即大叫並追出廁所，所以他並沒有拍到。女大生的律師則認為，陳男雖沒錄到如廁影像，但他仍可透過手機螢幕，窺視女大生如廁畫面及身體隱私部位，仍涉犯妨害秘密罪。

因事發女廁門板後來已改裝，檢方只好前往與改裝前女廁格局相似的男廁進行現場模擬，發現拍攝者可蹲在廁所門板外，將手機自門板下方完全伸入，向內拍攝如廁畫面，但拍攝時須拿著手機，手掌部分僅能伸入至手指與手掌連接關節處，若偷拍當下要同時監看手機畫面有難度；且考量陳男手機中查無被害女大生的如廁畫面，只好將他不起訴。