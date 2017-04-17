知名影城老闆被毆 索賠1700萬判賠 200萬元
知名影城老闆被圍毆，索賠1700萬判賠200萬元。圖為蔡政宏目前經營的「in89豪華數位影城」。（資料照，記者王冠仁攝）
〔記者溫于德／台北報導〕台北市西門町知名電影院「in89豪華數位影城」執行長蔡政宏，前年9月參加公會赴日旅遊團後，返回北市中華路公會時，遭4名黑衣人預謀圍毆；蔡送醫後被診斷出左眼視網膜出血、鼻樑骨斷裂，並報警處理。37歲蔡男遭逮並移送法辦。被告在刑庭時承認犯罪，被依傷害罪判有期徒刑3月，得易科罰金；民事因法院認定「蔡男是國內知名戲院負責人」、也確實造成被害人身心靈受傷，因此判賠精神撫慰金2百萬元。刑、民均可上訴。
蔡政宏事後曾向雜誌投訴表示，可能因他公布旗下戲院的票房數字，連帶影響戲院與片商分帳問題，是「破壞行情」、「擋人財路」而被打；本報當時曾致電預詢問，但無法聯繫上，臉書也未回應。
檢警調查發現，蔡男案發前參加台北市戲劇同業公會年度活動，前往日本九州遊玩，當月12日、時值周六晚間返台；他自機場回到北市中華路公會前，正等待其他員工搬卸行李，竟遭遇先埋伏該處的3名黑衣人從身後竄出狂歐猛踹，甚至瞄準致命的頭部、臉部直接攻擊。
4人行兇後朝和平醫院方向逃逸，並捨近台北高鐵站，反求遠地攔計程車搭往板橋轉乘高鐵南下到台中烏日消失無蹤。遭毆的蔡，被團員送醫並協助報警。
檢警之後根據監視器畫面逮到湯男；但湯男偵訊時盡是推託之詞「誤會蔡與妻子相識，因此對他不滿才行兇」，且不願供出其餘3名同夥身分。台北地院刑事庭認定湯男確有所犯，去年已依傷害罪判他有期徒刑3月，得易科罰金9萬元。
民事庭審理時，蔡男自認每年勞動損失為64萬多元，當年42歲的他，至強制退休年限尚有23年，換算之後，勞動能力減損金額為1千4百多萬元，但暫時以700萬元索賠；另，精神撫慰金則求償1千萬元。
法官表示，依據醫院病歷紀載，蔡男早在受害前就曾前往醫院就眼疾問題看診，因此無法證明眼睛因被毆而受有傷害，且原告未能提出證據證明遭害後，勞動能力確實減損減少、工作收入短少，因此就索賠部分予以駁回；但告訴人確實因被毆造成生活不便、心理恐懼，仍舊獲賠200萬元。
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標題：知名影城老闆被毆 索賠1700萬判賠 200萬元
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