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深夜北市玩空拍機 德籍男被帶回警局調查

德籍男用空拍機記錄台北夜景，卻被帶進警局。（記者姚岳宏翻攝）

2017-04-17  13:00

〔記者姚岳宏、鄭景議／台北報導〕今凌晨近2時，台北市大安分局警方在仁愛路四段巡邏時，發現24歲德籍男子與兩名女友人正在操作空拍機，因整個大安區都有60公尺飛航高度限制，立即制止男子行為，由於他們並無申請核准使用空拍機，警方將3人帶回派出所，交由民航局及航警局調查；惟經查空拍機飛行高度僅10公尺，並未違反民航法。

警方調查，德籍男子雅科夫列維奇與德籍女友人是來台灣玩，拿著剛買的空拍機，想要紀錄台北夜景，另名黃姓女子則陪同他們出來夜遊，他們皆稱不知道玩空拍機有60公尺高度限制。

後經民航局航務組及航警局派人檢視德籍男的拍攝畫面及飛行軌跡，發現空拍機當時飛行高度僅約10公尺左右，並未違反民航法，查證後讓德籍男等人離開。

航警局也提醒民眾，近年玩無人空拍機的民眾與日俱增，而民用航空法規定，民眾玩無人機不得在機場、總統府及核電廠、水庫、鐵道等上空的禁航區、限航區等地點飛行，除了會處30萬以上150萬以下罰緩，情節嚴重的還會被沒收遙控無人機或廢止操作人合格證。

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  • 德籍男用空拍機記錄台北夜景，卻被帶進警局。（記者姚岳宏翻攝）

    德籍男用空拍機記錄台北夜景，卻被帶進警局。（記者姚岳宏翻攝）

  • 德籍男用空拍機記錄台北夜景，卻被帶進警局。（記者姚岳宏翻攝）

    德籍男用空拍機記錄台北夜景，卻被帶進警局。（記者姚岳宏翻攝）

  • 德籍男子的德籍及台籍女友人陪同一起進警局。（記者姚岳宏翻攝）

    德籍男子的德籍及台籍女友人陪同一起進警局。（記者姚岳宏翻攝）

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標題：深夜北市玩空拍機 德籍男被帶回警局調查


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