「山貓」從貨卡掉落 砸死騎士 司機肇逃判刑2年6月
2017-04-17 13:03
〔記者黃建華／高雄報導〕高雄市林園區龍潭路前年發生一部貨卡載運俗稱「山貓」的鏟土機，行進間後車斗門突然不慎打開，造成「山貓」甩到到對向車道，砸死李姓機車騎士的慘案，肇事貨車的蘇姓司機涉嫌酒駕又肇逃，高雄地院一審將他依酒駕、肇逃等罪判處應執行2年6月。可上訴。
判決指出，被告蘇姓男子受僱於明憲企業行，負責操作鏟土機（俗稱「山貓」）施工，須載運施工所需鏟土機往返工地，且其原考領有大貨車普通駕駛執照，但於民國91年間遭公路監理機關易處逕註，迄未重新考領合法之駕照。104 年9 月5 日下午5 時許，蘇男在林園區龍潭路附近工地飲畢啤酒後，本應注意車門應能關閉良好，卻未妥善關閉大貨車車斗後車門，未插上插銷，即貿然駕駛貨車載運其工作的「山貓」剷土機上路。
同日下午5 時5 分許，沿龍潭路225巷由西往東方向行至該巷「靶場高分17電桿」前時，貨車車斗後車門突然開啟甩向對向車道而擊中由李姓男子騎乘的機車，致李男人車倒地，受有左側多處肋骨骨折併兩側血胸等傷害，經送醫後，仍於同日晚上7 時33分許，因胸腹鈍挫傷、低血溶性休克而死亡。
蘇男則於同日下午5 時39分許，經警測得其吐氣所含酒精濃度為每公升0.60毫克。另蘇男涉嫌在肇事後，僅央請當時剛好 騎車經過而目擊車禍過程之許姓夫妻代為報案，並於致電其雇主告知發生交通事故一事後而員警或救護人員到場處理前，就搭乘不知情之陳姓男子所駕駛車輛離開肇事現場。事後才在黃姓里長陪同下返回肇事現場。
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